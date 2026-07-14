Le créateur de mode Olivier Rousteing rejoint Rabanne

Le créateur de mode Olivier Rousteing, qui a quitté Balmain l'année dernière, rejoint la marque Rabanne, propriété du groupe espagnol Puig PUIGb.MC , a-t-il annoncé mardi sur son compte Instagram.

"Rejoindre Rabanne est un immense honneur", a-t-il écrit.

La première collection de Olivier Rousteing sera présentée en mars 2027 précise l'annonce.

Propulsé au sommet de la mode à l'âge de 25 ans avec sa nomination comme directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing a également construit sa notoriété en affichant sur les réseaux sociaux ses liens avec des célébrités telles que le clan Kardashian-Jenner et la chanteuse Beyoncé.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta et Nicolas Delame; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)