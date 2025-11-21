Le CPPIB passe sous les 20% des droits de vote d'Elis
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 07:07
Le déclarant a précisé détenir 28 108 795 actions Elis représentant 56 217 590 droits de vote, soit 11,88% du capital et 19,77% des droits de vote du prestataire de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène.
Valeurs associées
|24,160 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
(AOF) - Veolia a annoncé un accord en vue d'acquérir Clean Earth auprès du groupe américain Enviri, sur une une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars, soit 9,8 fois l’Ebitda estimé pour 2026 après synergies normatives, selon un communiqué. Objectif : permettre ... Lire la suite
-
* ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES BOUY.PA et Iliad (Free) envisagent de faire une nouvelle proposition sur les actifs d'Altice France après le rejet d'une première offre de 17 milliards d'euros visant notamment l'opérateur SFR. * UBISOFT UBIP.PA - La cotation des actions ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer