Le CPC remet en service un point d'amarrage après l'entretien, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a remis en service son point d'amarrage unique (SPM-3) sur la côte russe de la mer Noire après une opération de maintenance, ont déclaré dimanche à Reuters une source proche du CPC et un négociant en pétrole.

Selon ces sources, le SPM-3, qui était en maintenance depuis la mi-novembre, est prêt à reprendre les chargements de pétrole.