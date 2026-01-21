Le CPC déclare que l'entretien de l'amarrage pétrolier de réserve est en voie d'achèvement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium a déclaré mercredi que les travaux d'entretien de son amarrage à point unique 3 étaient en phase finale.

Cette pièce d'équipement cruciale fait l'objet d'une maintenance depuis la mi-novembre.

Le point d'amarrage se trouve au terminal du CPC sur la côte russe de la mer Noire, qui traite les exportations de pétrole brut en provenance du Kazakhstan.