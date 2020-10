Le Covid-19 a poussé les gestionnaires européens au marketing digital

(NEWSManagers.com) - La compagnie britannique SDL, spécialisée dans le traitement intelligent du langage, a publié une recherche portant sur une centaine de sociétés de gestion européennes et leur rapport au marketing durant la pandémie de Covid-19.

Il ressort de cette étude, menée conjointement avec WBR Insights, que 52% des sociétés de gestion interrogées ont mis en place des technologies de marketing, communication et d'engagement clients digitales plus tôt que prévu en raison de la pandémie de Covid-19. En outre, 32% des gestionnaires sondés admettent avoir fait face à des problèmes techniques durant la mise en œuvre de ces technologies digitales durant la pandémie.

Autre enseignement, environ la moitié des gestionnaires d'actifs européens (48%) entendent utiliser encore davantage les canaux digitaux pour leur marketing et leur communication auprès des clients. Le rapport de SDL indique également que les trois quarts des firmes sondées ont eu la sensation d'être en retard ou de ne pas se différencier par rapport à leurs concurrents sur l'engagement client digital. Pour 55% des sociétés de gestion sondées, leurs systèmes informatiques ont été un problème dans la mise en œuvre de nouvelles technologies.

L'étude de SDL suggère que pour améliorer leur marketing digital et leur communication vis-à-vis des clients, les sociétés de gestion se sont tournées principalement vers le machine learning (48%) et le traitement automatique du langage naturel (45%). SDL note que l'intelligence artificielle a le vent en poupe car en plus des 20% de gestionnaires européens utilisant déjà des technologies d'IA, 37% des sociétés de gestion européennes interrogées ont l'intention d'adopter l'intelligence artificielle dans les 12 prochains mois et 41% d'entre elles ont exprimé un intérêt pour ces technologies sans pour l'instant avoir pris la décision de les mettre en œuvre.

Pour Christophe Djaouani, vice-président exécutif, secteurs réglementés chez SDL, la pandémie a permis à l'industrie de la gestion d'actifs de prendre conscience des nouvelles technologies. " Les gestionnaires savent qu'il leur faut appliquer des technologies d'engagement client et de communication plus robustes s'ils veulent continuer à devancer les demandes croissantes des clients anxieux."

Toutefois, le rapport de SDL note que seulement 8% des gestionnaires d'actifs européens ont une approche centralisée de la gestion de leurs sites internet internationaux. Un manque de centralisation peut introduire des incohérences au niveau de la marque, du contenu de basse qualité et des traductions de contenu inappropriées selon les territoires, prévient le rapport.