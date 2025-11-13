Le coût de la vie et les prêts hypothécaires au menu du dîner de la Maison Blanche avec les hauts dirigeants, selon certaines sources

Parmi les sujets abordés, citons l'inflation

Un fonctionnaire de la Maison Blanche déclare que le dîner fait partie du travail continu de Donald Trump avec les **directeurs généraux**

La baisse des taux d'intérêt du Trésor a été positive, selon **Scott Bessent**

(Ajout d'informations provenant d'un fonctionnaire de la Maison Blanche aux paragraphes 4 et 5) par Nupur Anand, Saeed Azhar et Jarrett Renshaw

L'augmentation du coût de la vie et le développement de l'accession à la propriété ont fait partie des questions abordées par le président américain Donald Trump et les principaux dirigeants de Wall Street lors du dîner organisé mercredi à la Maison Blanche , selon deux personnes ayant eu connaissance de l'événement. L'assemblée, composée en grande partie de **directeurs généraux**, comprenait Jamie Dimon de JPMorgan Chase JPM.N , Adena Friedman de Nasdaq NDAQ.O , Ted Pick de Morgan Stanley

MS.N et David Solomon de Goldman Sachs GS.N , d'après trois sources.

Ils ont également échangé des idées sur les réformes du commerce et des marchés, ainsi que sur l'immigration, selon une des sources.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré quele président et les **directeurs généraux** avaient discuté des mesures prises pour mettre fin à la crise de l'inflation et des efforts déployés jusqu'à présent pour résoudre le problème de l'accessibilité financière.

Il a ajouté que le président travaillait en permanence avec les chefs d'entreprise pour faire baisser les prix, augmenter les salaires, stimuler la croissance de l'emploi et alimenter l'économie, et que ce dîner ne dérogeait pas à cette approche.

Donald Trump, qui a prononcé un discours lors du dîner, a mis l'accent sur le coût de la vie après une série de défaites pour les candidats républicains lors des élections de la semaine dernière, tout en insistant sur le fait que la hausse des coûts était due à la politique de l'ancien président Joe Biden.

Les victoires des démocrates dans le New Jersey, à New York et en Virginie ont révélé les préoccupations des électeurs concernant l'inflation actuelle , qui, selon les économistes, a été alimentée en partie par les droits de douane élevés imposés par Donald Trump. La liste des invités comprenait également le directeur général de l'Intercontinental Exchange ICE.N , Jeffrey Sprecher, **la présidente** de la Bourse de New York, Lynn Martin, le fondateur et directeur général de Pershing Square, Bill Ackman, selon les représentants des entreprises.

Les hypothèques et l'accessibilité financière ont été des sujets brûlants pour l'administration ces derniers jours. **Elle** s'est engagée à contenir les rendements du Trésor américain à long terme, qui contribuent à fixer les taux d'emprunt. Les rendements de référence à 10 ans ont baissé de près de 50 points de base depuis le début de l'année, en partie grâce au ralentissement de la croissance économique et aux politiques budgétaires et de gestion de la dette qui ont apaisé les inquiétudes les plus pressantes des investisseurs obligataires concernant l'explosion de la dette publique américaine. "La baisse des coûts d'emprunt du Trésor se traduit par une baisse des coûts d'emprunt des entreprises, des taux hypothécaires et des paiements de voiture, ce qui se traduit par une plus grande accessibilité pour tous les Américains", a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent lors d'un discours prononcé mercredi à la Banque fédérale de réserve de New York. Bien que les sources n'aient pas donné de détails sur les questions de transactions et de marché abordées, **Adena Friedman**, du Nasdaq, a plaidé en faveur de réformes du marché , notamment en autorisant les entreprises publiques à publier des rapports trimestriels ou semestriels, une politique que Donald Trump a soutenue. Ces derniers mois, Donald Trump a tenu d'autres réunions privées avec des chefs d'entreprise alors que son administration cherche à promouvoir la croissance économique tout en gérant les tensions avec les partenaires commerciaux mondiaux.