Le coût de l'assurance de la dette d'Oracle contre le défaut de paiement bondit

Le coût de l'assurance de la dette d'Oracle ORCL.N contre le défaut de paiement a bondi jeudi pour atteindre son plus haut niveau depuis au moins cinq ans, après que les résultats de la société ont manqué les prévisions, ravivant les inquiétudes des investisseurs quant à ses emprunts massifs pour financer sa poussée dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les swaps de défaut de crédit à cinq ans de la société, un produit dérivé qui paie les détenteurs d'obligations en cas de défaillance de l'émetteur, ont augmenté de près de 12 points de base au cours de la journée pour atteindre 139 points de base, selon S&P Global Market Intelligence.

Il s'agit du niveau le plus élevé depuis au moins septembre 2020, selon les données de LSEG.

Les actions d'Oracle ont baissé de 13 % dans les échanges avant le marché, ce qui laisse présager une baisse à l'ouverture de la bourse plus tard.