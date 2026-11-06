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Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement de Softbank atteint son plus haut niveau depuis quatre ans
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 02:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement de l'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a atteint vendredi son plus haut niveau depuis quatre ans, alors que les inquiétudes concernant la rentabilité de l'intelligence artificielle ont secoué les marchés financiers mondiaux.

Selon les données de Markit, le spread des swaps de défaut de crédit à 5 ans de SoftBank SFTB5YJPAC=MG a augmenté de 22 points de base pour atteindre 466 points de base, son plus haut niveau depuis octobre 2022.

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