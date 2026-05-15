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Le courtier en transport RXO en hausse après que Stifel a relevé sa recommandation à "acheter"
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** L'action du courtier en transport RXO RXO.N progresse de près de 1 % à environ 17,61 $ en pré-ouverture

** Stifel relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et maintient son objectif de cours à 22 $

** Selon la société, l'amélioration de la discipline tarifaire, l'intégration achevée et les gains de marge attendus la placent en bonne position pour une reprise

** Ajoute que le resserrement des conditions de marché, la hausse des tarifs et les facteurs opérationnels favorables placent RXO en position de bénéficier d'une reprise durable de ses marges

** L'arrêt Montgomery, qui renforce la responsabilité en cas d'embauche de transporteurs non sûrs, devrait favoriser les acteurs de taille comme RXO et entraîner des gains de parts de marché à long terme - Stifel

** L'arrêt de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Montgomery c. Caribe Transport II, LLC permet de poursuivre les courtiers en fret s'ils ne vérifient pas correctement et n'engagent pas des transporteurs routiers sûrs

** 5 des 19 sociétés de courtage attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 12 "conserver" et 2 "vendre"; le cours cible médian est de 22 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 38,5 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 14:34:25.

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