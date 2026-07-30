Le courtier en assurance WTW affiche une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à la bonne tenue de ses activités de gestion des risques et de courtage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Willis Towers Watson WTW.O a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par les excellents résultats de ses activités de gestion des risques et de courtage.

Les actions du courtier en assurance sont en hausse de 3 % en pré-ouverture, même si elles affichent toujours une baisse de 3,9 % depuis le début de l'année 2026.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le chiffre d'affaires de son unité de gestion des risques et de courtage, qui conseille ses clients en matière de gestion des risques et leur permet de négocier et de souscrire des contrats auprès des assureurs, a progressé de 11 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,16 milliard de dollars.

* Le chiffre d'affaires de son segment santé, patrimoine et carrière a progressé de 8 % pour atteindre 1,27 milliard de dollars.

* La société a également annoncé une augmentation de 1,5 milliard de dollars de son autorisation existante de rachat d’actions, portant le montant total de cette autorisation à 2 milliards de dollars.

* WTW a enregistré un résultat net ajusté de 316 millions de dollars, soit 3,35 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 285 millions de dollars, soit 2,86 dollars par action, un an plus tôt.

* Elle a également indiqué que "Propel", son plan d’accélération de l’IA visant à intégrer l’intelligence artificielle et l’automatisation dans l’ensemble de ses activités, devrait être achevé d’ici fin 2028.

* WTW prévoit d’investir environ 625 millions de dollars en trésorerie et d’engager environ 25 millions de dollars de charges hors trésorerie afin de générer environ 400 millions de dollars d’économies annuelles.