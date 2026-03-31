Le courtier du secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a cherché à acheter un fonds de défense avant l'attaque de l'Iran, selon le FT

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(Ajoute la réponse du Pentagone aux paragraphes 2 et 6)

Un courtier du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a tenté d'investir massivement dans de grandes entreprises de défense dans les semaines précédant l'attaque américano-israélienne contre l'Iran , a rapporté lundi le Financial Times, citant trois personnes connaissant le dossier.

Le porte-parole en chef du Pentagone, Sean Parnell, a déclaré sur X que l'histoire était "entièrement fausse et fabriquée" et a exigé une rétractation.

Le rapport du FT indique que le courtier de Hegseth chez Morgan Stanley MS.N a contacté BlackRock BLK.N en février, au sujet d'un investissement de plusieurs millions de dollars dans l'ETF Defense Industrials Active du gestionnaire d'actifs, peu avant que les États-Unis ne lancent une action militaire contre Téhéran.

Selon le rapport du FT, l'investissement évoqué par le courtier de Hegseth n'a finalement pas eu lieu car le fonds, lancé en mai de l'année dernière, n'était pas encore disponible à l'achat pour les clients de Morgan Stanley. Le rapport du FT ne précise pas le pouvoir discrétionnaire dont disposait le courtier pour effectuer des investissements au nom de Hegseth, ni si Hegseth savait ce que faisait le courtier.

"Ni le secrétaire Hegseth ni aucun de ses représentants n'ont approché BlackRock au sujet d'un tel investissement", a déclaré Parnell.

BlackRock a refusé de commenter le rapport, tandis que Morgan Stanley n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Le rapport sur la tentative d'investissement intervient dans le cadre d'un examen plus approfondi des transactions effectuées sur les marchés financiers et de prédiction avant les grandes décisions politiques du président américain Donald Trump. Certaines de ces décisions ont été précédées de paris opportuns , ce qui a amené certains experts à se demander si des informations n'avaient pas été divulguées à l'avance.