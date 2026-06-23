Le cours du pétrole reste stable alors que les investisseurs se concentrent sur les flux pétroliers dans le détroit d'Ormuz après les pourparlers de paix

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* Les États-Unis suspendent les sanctions contre l'Iran; Trump déclare qu'il "fera ce qu'il faut" si Téhéran ne se comporte pas correctement

* Le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz reprend après un ralentissement dû aux craintes liées au passage

(Mise à jour avec des détails et les derniers cours) par Anushree Mukherjee et Seher Dareen

Les cours du pétrole sont restés pratiquement inchangés mardi, les investisseurs surveillant les flux de brut transitant par le détroit d’Ormuz à la suite des progrès enregistrés dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran .

À 11h55 GMT, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 26 cents, soit environ 0,3 %, à 77,64 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 perdait 17 cents, soit 0,2 %, à 73,69 dollars le baril.

Les cours ont chuté de plus de 3 % lundi après que les États-Unis ont accordé à l’Iran une dérogation de 60 jours aux sanctions à la suite des premières négociations de paix, et alors que les responsables faisaient état d’une accalmie des hostilités au Liban dans le cadre d’un accord plus large.

Le brut vénézuélien, russe et désormais iranien est accessible à tous ceux qui souhaitent en acheter, a déclaré Ole Hvalbye, analyste de marché chez SEB Research, soulignant que les pays chercheraient à s’approvisionner en brut pour reconstituer leurs stocks.

À court terme, l’assouplissement des sanctions ne pèserait pas beaucoup sur les prix, a-t-il ajouté, car le protocole d’accord américano-iranien était encore récent et fragile.

Un nombre limité de navires sont autorisés à franchir le détroit d’Ormuz chaque jour, en coordination avec la marine des Gardiens de la révolution iranienne, a déclaré mardi une source militaire iranienne à l’agence de presse Fars.

Le président américain Donald Trump a déclaré que 19 millions de barils de pétrole avaient transité par le détroit lundi, et a souligné la baisse des cours du pétrole dans un message publié mardi sur les réseaux sociaux.

Le monde a perdu des millions de barils d’approvisionnement en pétrole et en gaz depuis que la guerre a bloqué le détroit, un goulet d’étranglement pour environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en GNL, pendant plus de trois mois.

"Les armateurs et les exploitants auront besoin de garanties que les menaces posées par les mines ont été entièrement éliminées. Les ports endommagés, les débris dans l’eau et la congestion constituent des obstacles supplémentaires à une reprise inconditionnelle du trafic", a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates.

L'Irak a encore augmenté la production de ses champs pétroliers du sud pour la porter à environ 2,1 millions de barils par jour, alors que de plus en plus de pétroliers font la queue pour charger du brut depuis ses terminaux d'exportation du Golfe, ont indiqué deux responsables pétroliers irakiens à Reuters.

Rabobank a revu à la baisse ses prévisions concernant les cours du pétrole, invoquant une diminution des risques de perturbation dans le Golfe, et table désormais sur un prix du Brent à 79 dollars le baril au troisième trimestre et à 78 dollars au quatrième trimestre.

Les risques géopolitiques persistent, le Hezbollah libanais ayant déclaré que les forces israéliennes avaient ouvert le feu mardi sur des civils dans le sud du Liban et que cet incident constituait une violation de l’accord de cessez-le-feu entre les deux parties.