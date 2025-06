Le cours du pétrole flambe après l'offensive israélienne en Iran

(AOF) - Les prix du pétrole flambent ce vendredi à leur plus haut niveau depuis près de cinq mois après l'attaque israélienne contre l'Iran, qui renforce les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement en brut. Tôt ce matin, le Brent prenait 7,27% à 74,40 dollars le baril et le WTI 7,72% à 73,29 dollars. Les gains du jour sont également les plus importants mouvements intrajournaliers pour le Brent et le Texas depuis 2022.