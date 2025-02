Le cours du gaz flanche en Europe

"On ne sait toujours pas dans quelle mesure les grands acheteurs occidentaux, tels que l'Allemagne et l'Italie, seraient prêts à revenir aux approvisionnements russes après s'être péniblement sevrés de l'énergie russe bon marché depuis le début du conflit en Ukraine", prévient cependant MUFG.

(AOF) - Le prix du gaz est sous pression en Europe sur fond d'espoirs d'arrêt de la guerre en Ukraine. Le cours du future de référence pour le gaz sur le Vieux Continent - le Dutch TTF - perd 8,3% à 51,055 euros pour une livraison mars. Donald Trump et Vladimir Poutine ont convenu que leurs équipes respectives "entament immédiatement des négociations" pour arrêter la guerre en Ukraine, a indiqué le président américain hier soir. Ces derniers développements alimentent la spéculation sur le retour d'importants flux de gaz russe vers les économies européennes.

