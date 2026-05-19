Le cours du cava en hausse après la révision à la hausse des prévisions annuelles

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19 mai - ** Les actions de la chaîne de restaurants méditerranéens Cava Group CAVA.N ont progressé d'environ 8 % à 84,27 dollars après la clôture

** CAVA relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice de base , misant sur une demande soutenue pour une cuisine méditerranéenne saine et abordable

** La société relève la fourchette haute de ses prévisions de marge bénéficiaire annuelle, car elle prévoit d'absorber les coûts plus élevés liés aux tensions géopolitiques et aux prix du pétrole au second semestre plutôt que de les répercuter sur les clients

** Dépasse les estimations de chiffre d'affaires des restaurants comparables et d'Ebitda ajusté pour le premier trimestre, selon les données compilées par LSEG

** Le titre a progressé de 33 % depuis le début de l'année