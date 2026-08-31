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Le cours de SLB progresse après l'annonce du rachat de Kelvion pour 3,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 16:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

31 août - ** L'action du prestataire américain de services pétroliers SLB N.V. SLB.N progresse de plus de 5% à 60 dollars

** La société va acquérir le fournisseur de solutions de refroidissement Kelvion auprès d'Apollo Global et de fonds gérés par Triton pour 3,4 milliards de dollars

** SLB indique que cette acquisition renforcera son activité “Data Center Solutions” et élargira son rôle dans le domaine des infrastructures de centres de données

** L’adoption rapide de l’IA stimule la demande en infrastructures d’alimentation électrique et de refroidissement

** La société prévoit que son activité combinée de solutions pour centres de données générera entre 4,5 et 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires et entre 700 millions et 800 millions de dollars d’EBITDA ajusté d’ici 2028

** Les centres de données constituent le marché final le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide pour Kelvion, a indiqué la société

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027

** Sur 30 courtiers, 26 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 2 « conserver » et 2 « vendre »; le cours cible médian s’établit à 63 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations en séance, le titre a progressé de plus de 57% depuis le début de l’année

Fusions / Acquisitions

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