Le cours de Sable Offshore s'effondre suite à l'annonce d'émissions d'actions et d'obligations convertibles

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30 juin - ** Les actions de Sable Offshore ( SOC.N ), société productrice de pétrole et de gaz, chutent de 33,5 % avant l'ouverture, à 4,63 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** SOC, dont le siège est à Houston, au Texas, annonce des émissions publiques de 100 millions de dollars d’actions et de 300 millions de dollars d’obligations convertibles arrivant à échéance en 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de ces émissions, ainsi que le produit d’un nouveau prêt à terme, pour rembourser son emprunt auprès d’Exxon Mobil XOM.N , pour payer les frais et dépenses, et à d’autres fins

** JP Morgan est le seul teneur de livre pour ces émissions

** SOC compte environ 154,4 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 1,1 milliard de dollars à la clôture de lundi

** À la dernière clôture, l’action avait perdu 52 % en juin, affichant une baisse de 23 % depuis le début de l’année ** Le mois dernier, un tribunal fédéral américain a rejeté la requête du département des parcs de Californie visant à empêcher SOC de transporter du pétrole via un oléoduc depuis longtemps contesté, relié à la plate-forme offshore de Santa Ynez

** La recommandation moyenne de 4 analystes est « acheter »; l'objectif de cours médian est de 24 dollars, selon les données de LSEG