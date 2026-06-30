Le cours de Sable Offshore s'effondre de 55% suite à l'annonce d'une levée de fonds destinée à rembourser un prêt accordé par Exxon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières actualités boursières)

30 juin - ** Les actions de Sable Offshore SOC.N , producteur de pétrole et de gaz, ont chuté mardi à un plus bas historique et sont en passe d'enregistrer leur plus forte baisse journalière jamais observée, alors que la société cherche à lever des capitaux

** Les actions de SOC ont chuté de 54,8% au cours de la séance, à 3,15 dollars, passant sous leur précédent plus bas intrajournalier de 3,72 dollars atteint le 17 novembre 2025 ** SOC, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a annoncé mardi matin des émissions publiques de 100 millions de dollars d’actions et de 300 millions de dollars d’obligations convertibles arrivant à échéance en 2031 ** La société a l’intention d’utiliser le produit net de ces émissions, ainsi que celui d’un nouveau prêt à terme récemment annoncé , pour rembourser intégralement son prêt auprès d’Exxon Mobil XOM.N , entre autres ** Le 22 juin, SOC et Exxon ont conclu un accord modifié visant à prolonger l’échéance du prêt accordé par le géant pétrolier jusqu’au 24 juillet 2026; SOC a également accepté de verser à Exxon des frais de modification de 30 millions de dollars

** JP Morgan est le seul teneur de livre pour les offres publiques

** SOC compte environ 154,4 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 1,1 milliard de dollars à la fin de lundi

** Avec cette baisse, le titre a perdu environ 75% de sa valeur ce mois-ci ** Le mois dernier, un tribunal fédéral américain a rejeté la requête du département des parcs de , en Californie, visant à empêcher SOC de transporter du pétrole via un oléoduc controversé depuis longtemps, relié à la plate-forme offshore de Santa Ynez

** La recommandation moyenne de 4 analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 24 dollars, selon les données de LSEG