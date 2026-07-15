Le cours de PayPal s'envole après l'annonce d'une offre de rachat de plus de 53 milliards de dollars émanant de Stripe et Advent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** Le titre de la plateforme de paiement en ligne PayPal PYPL.O bondit de 15,7 % à 54,83 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis près de six mois si cette hausse se confirme

** La société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont proposé conjointement de racheter PYPL pour plus de 53 milliards de dollars, rapporte Reuters

** L'offre, à 60,50 dollars par action, représente une prime d'environ 28 % par rapport au dernier cours de clôture de la société

** Cette proposition fait suite à une première approche effectuée début avril, selon certaines sources

** La capitalisation boursière de PayPal a chuté, passant d’un pic d’environ 360 milliards de dollars en 2021 à environ 36 milliards de dollars cette année, le ralentissement de la croissance et la concurrence dans le secteur des paiements numériques ayant effacé la plupart de ses gains enregistrés pendant la pandémie

** Sur 46 courtiers, 10 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, 31 “conserver” et cinq “vendre”; leur objectif de cours médian est de 48 dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 18,6 % depuis le début de l’année