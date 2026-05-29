Le cours de PATEO CONNECT enregistre sa plus forte baisse jamais enregistrée, la société affirmant n'avoir aucune obligation concernant sa coopération avec NVIDIA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 mai - ** L'action de PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corp 2889.HK recule de 14,4% à 203,8 HK$, s'acheminant vers sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis son introduction en bourse le 30 septembre 2025
** Le titre met fin à une série de six séances consécutives de hausse
** Le fournisseur chinois de solutions de cockpits intelligents a déclaré avoir organisé une cérémonie de signature d'un accord de coopération stratégique avec NVIDIA NVDA.O aux États-Unis le 29 mai
** La société indique que les parties ont eu des discussions sur l'IA embarquée, la conduite autonome, les plateformes informatiques de nouvelle génération et les communications optiques, mais que cet événement “ne constitue pas un engagement concernant des droits et obligations spécifiques”
** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 4,4%, tandis que l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a chuté de 11,5%
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