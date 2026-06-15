Le cours de Neumora s'effondre après l'abandon du développement d'un antidépresseur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Neumora Therapeutics NMRA.O chutent de 43,8% à 99 cents avant l'ouverture du marché

** La société annonce qu'elle met fin au développement de son médicament, le navacaprant, destiné au traitement de la dépression majeure, après l'échec de deux essais cliniques de phase avancée

** La NMRA indique que le navacaprant n'a pas atteint les objectifs principaux ni secondaires lors des essais

** La société annonce également qu'elle réduira ses effectifs d'environ 35%, ce qui devrait se traduire par des économies annualisées d'environ 10 millions de dollars

** NMRA prévoit des coûts de restructuration ponctuels d'environ 2 millions de dollars

** La société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie actuels lui permettront de tenir jusqu'au troisième trimestre 2027

** À la clôture d'hier, l'action NMRA était pratiquement inchangée depuis le début de l'année