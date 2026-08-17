Le cours de Madison Air Solutions recule après l'annonce de l'acquisition de la société allemande Ebm-papst pour un montant de 5,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 août - ** L'action de la société de chauffage, ventilation et climatisation Madison Air Solutions MAIR.N a reculé de plus de 3% à 30,23 dollars en début de séance
** La société va acquérir le fabricant allemand de ventilateurs Ebm-papst dans le cadre d'une opération de 5,4 milliards de dollars
** Cette acquisition renforce la présence de Madison Air en Europe et améliore ses capacités technologiques
** Ebm-papst affirme que cette opération lui ouvre les portes du marché américain des centres de données, en forte croissance, où la demande en systèmes de refroidissement augmente à mesure que les opérateurs déploient des puces et des serveurs plus puissants
** L’entreprise précise qu’elle conservera son siège social à Mulfingen, dans le sud de l’Allemagne, ainsi que ses principales activités de recherche, de développement et de production
** Ebm-papst est l’un des principaux fournisseurs de ventilateurs, de moteurs et de systèmes de ventilation utilisés dans les domaines de la climatisation et de la réfrigération
** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action MAIR affiche une baisse de 6,2% depuis le début de l'année
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