Le cours de Lipocine s'envole après l'autorisation par le Canada de la thérapie de substitution à la testostérone de la société

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7 octobre - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Lipocine LPCN.O progressent de 28% à 2,7 dollars avant l'ouverture du marché

** LPCN annonce que Santé Canada a approuvé son traitement oral de substitution à la testostérone , Tlando, pour l'hypogonadisme masculin

** Lipocine a concédé les droits commerciaux de Tlando aux États-Unis et au Canada à la société privée Verity Pharma en janvier 2024

** Lipocine peut percevoir jusqu’à 259 millions de dollars en paiements d’étapes, ainsi que des redevances comprises entre 12% et 18% sur le chiffre d’affaires net de Tlando

** Selon Lipocine, plus de 700 000 ordonnances de TRT sont délivrées chaque année au Canada, et environ 50% de cette population de patients est couverte par une assurance privée

** Les traitements par TRT sont disponibles sous plusieurs formes, notamment des injections, des traitements oraux et des crèmes topiques

** À la clôture d’hier, l’action LPCN avait perdu 73% depuis le début de l’année