Le cours de Lipocine s'envole après l'autorisation par le Canada de la thérapie de substitution à la testostérone de la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 octobre - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Lipocine LPCN.O progressent de 28% à 2,7 dollars avant l'ouverture du marché
** LPCN annonce que Santé Canada a approuvé son traitement oral de substitution à la testostérone , Tlando, pour l'hypogonadisme masculin
** Lipocine a concédé les droits commerciaux de Tlando aux États-Unis et au Canada à la société privée Verity Pharma en janvier 2024
** Lipocine peut percevoir jusqu’à 259 millions de dollars en paiements d’étapes, ainsi que des redevances comprises entre 12% et 18% sur le chiffre d’affaires net de Tlando
** Selon Lipocine, plus de 700 000 ordonnances de TRT sont délivrées chaque année au Canada, et environ 50% de cette population de patients est couverte par une assurance privée
** Les traitements par TRT sont disponibles sous plusieurs formes, notamment des injections, des traitements oraux et des crèmes topiques
** À la clôture d’hier, l’action LPCN avait perdu 73% depuis le début de l’année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer