Le cours de l'or décline sur fond de détente sino-américaine

(AOF) - Le cours de l'or est passé sous la barre des 4 000 dollars l'once, reculant vers 17 heures de 2,25%, à 3987 dollars. Ce repli s'inscrit dans un contexte d'apaisement dans les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, réduisant ainsi l'attrait du métal jaune en tant que valeur refuge. Le cours de l'or, qui progresse de plus de 50% depuis le début de l'année, avait atteint un record historique à 4 381,21 dollars l'once le 20 octobre, avant de reculer de 3,2 % la semaine dernière.

Les investisseurs scruteront par ailleurs avec intérêt la décision de politique monétaire de la Fed qui sera rendue mercredi soir.