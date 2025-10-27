 Aller au contenu principal
Le cours de l'or décline sur fond de détente sino-américaine
27/10/2025 à 17:09

(AOF) - Le cours de l'or est passé sous la barre des 4 000 dollars l'once, reculant vers 17 heures de 2,25%, à 3987 dollars. Ce repli s'inscrit dans un contexte d'apaisement dans les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, réduisant ainsi l'attrait du métal jaune en tant que valeur refuge. Le cours de l'or, qui progresse de plus de 50% depuis le début de l'année, avait atteint un record historique à 4 381,21 dollars l'once le 20 octobre, avant de reculer de 3,2 % la semaine dernière.

Les investisseurs scruteront par ailleurs avec intérêt la décision de politique monétaire de la Fed qui sera rendue mercredi soir.

1 commentaire

    L’or connaîtra d’autres bases de hausse plus ou moins rapide, c’est une certitude avec les finances des grands états tous endettés plus que raisonnable, d’autres part les conflits armés en cours sur la planète sont loin d’être finis !

