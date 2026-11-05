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Le cours de l'entreprise de semi-conducteurs Lam Research progresse après l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 22:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Lam Research LRCX.O a progressé de 2,3% à 189,54 dollars après la clôture, après avoir enregistré une forte baisse pendant la séance régulière, alors que la société envisage de racheter ses propres actions

** LRCX annonce une autorisation de rachat d’actions de 25 milliards de dollars, précisant qu’elle vient compléter les soldes restants de l’autorisation précédente

** La société annonce également un dividende trimestriel de 0,33 $ par action, payable le 6 janvier 2027 aux actionnaires inscrits au 2 décembre 2026

** L'action LRCX a plongé de 16,4% jeudi pour clôturer à 185,20 dollars, son plus bas niveau depuis début janvier, alors que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX s'est effondré > 12% et que le Nasdaq .IXIC a reculé > 5% en raison des craintes d'un durcissement de la réglementation en matière d'IA à la suite des victoires électorales écrasantes des démocrates

** La société LRCX, basée à Fremont, en Californie, affiche une capitalisation boursière d’environ 231,3 milliards de dollars, selon LSEG

** À la clôture, le titre affiche une hausse de 8% depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne de 34 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 350 dollars

Dividendes
Semi-conducteurs

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