Le cours de l'action Zealand Pharma chute de 25 % après qu'un quart des patients a abandonné l'essai clinique sur un médicament contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur le cours de l'action, ajout d'un graphique et de détails sur la tolérance tout au long du texte; commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 16)

* Dans l'essai sur le survodutide, un patient sur quatre a abandonné le traitement en raison d'effets indésirables à la dose la plus élevée

* Selon les analystes, le schéma posologique rigide pourrait affecter la tolérance

* Les analystes voient dans les données sur les maladies hépatiques une lueur d'espoir

par Bhanvi Satija et Stine Jacobsen

L'action de Zealand Pharma

ZELA.CO a chuté de jusqu'à 25 % lundi après la publication des données d'essai de son médicament injectable contre l'obésité, le survodutide, qui ont révélé un taux élevé d'abandon du traitement en raison d'effets secondaires, malgré des résultats encourageants chez les patients atteints d'une maladie hépatique.

Le partenaire du laboratoire danois, Boehringer Ingelheim, qui détient les droits exclusifs de développement et de commercialisation du survodutide, a présenté ce week-end lors d'un congrès médical des données de phase avancée issues de deux études sur le médicament.

Le marché des médicaments contre l'obésité devrait dépasser les 100 milliards de dollars d'ici 2030 et devient de plus en plus concurrentiel, les investisseurs se concentrant sur la sécurité et les avantages des nouveaux médicaments qui vont au-delà des simples chiffres de perte de poids.

Lundi, les actions de Zealand ont enregistré la plus forte baisse de l'indice européen Stoxx 600, reculant de 22,8 % à 09h18 GMT. Elles ont chuté de plus de 40 % cette année. Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont également reculé de 2,8 %.

"Dans l'ensemble, nous considérons que la sécurité et la tolérance sont décevantes... malgré des données confirmant certains signaux intéressants concernant la composition corporelle et le foie", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.

PROBLÈMES DE TOLÉRANCE LIÉS À UN DOSAGE "RIGIDE"

Près d'un patient sur quatre, soit 25%, prenant la dose la plus élevée de 6 milligrammes de survodutide a arrêté le traitement en raison d'effets secondaires, environ un sur cinq ayant abandonné spécifiquement à cause de problèmes gastro-intestinaux, selon les données.

Le Wegovy NOVOb.CO de Novo Nordisk et le Zepbound LLY.N d'Eli Lilly ont affiché des taux d'abandon de 7% et 6% respectivement lors de leurs essais cliniques.

Les analystes ont estimé que ces problèmes étaient en partie dus au calendrier rigide utilisé dans les deux études, l'une portant sur des patients en surpoids ou obèses et l'autre sur des patients atteints d'une maladie hépatique, qui ne laissait que peu de marge de manœuvre pour réduire la posologie en cas d'effets indésirables.

Bien qu'une plus grande flexibilité pour réduire les doses ait été introduite, environ trois patients sur quatre n'avaient plus que moins de trois mois de traitement à suivre à ce moment-là.

Boehringer investit dans des études supplémentaires pour améliorer la tolérance, notamment sur la manière d'initier les patients au traitement, d'ajuster les doses et de faire passer les patients d'autres médicaments GLP-1, en mettant l'accent sur la réduction des effets secondaires.

UNE LUEUR D'ESPOIR

Les analystes de Jefferies ont déclaré que les données issues du groupe de patients atteints d'une maladie hépatique constituaient "peut-être une lueur d'espoir" et pourraient justifier un rôle différencié pour le médicament.

Jusqu'à 84,2% des patients ont présenté une réduction de la stéatose hépatique d'au moins 30%, contre 24,3% dans le groupe placebo après 48 semaines.

Les analystes de Barclays ont déclaré que les problèmes de tolérance constituaient également une préoccupation pour les patients atteints de maladies hépatiques et qu'ils ne seraient peut-être pas entièrement résolus par un ajustement de la manière dont la dose est augmentée.

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