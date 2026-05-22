Le cours de l'action Workday s'envole alors que la demande en matière d'IA apaise les inquiétudes des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, de contexte et de graphiques; mise à jour sur le cours de l'action)

Les actions de Workday WDAY.O ont bondi de 7 % vendredi avant l'ouverture de la bourse après que le fabricant de logiciels d'entreprise a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre , apaisant ainsi les craintes que des concurrents spécialisés dans l'IA, tels qu'Anthropic, ne viennent rapidement perturber la demande pour les fournisseurs traditionnels.

Le chiffre d'affaires lié aux abonnements de la société basée à Pleasanton, en Californie, a bondi de 14,3 % pour atteindre 2,35 milliards de dollars, les nouvelles affaires nettes représentant 40 % de cette croissance, a déclaré jeudi Rob Enslin, directeur commercial.

Workday a également réitéré ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux abonnements.

Au moins sept sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours pour l'action Workday, tandis que deux autres les ont revus à la baisse après la publication des résultats. La société devrait voir sa capitalisation boursière de 30,42 milliards de dollars augmenter de plus de 2 milliards de dollars si les gains enregistrés avant l'ouverture du marché se confirment.

“Nous ne sommes pas certains que ces résultats changeront la donne, mais ils fournissent néanmoins des données rassurantes”, ont déclaré les analystes de Barclays dans une note adressée à leurs clients.

L'action a chuté d'environ 43 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a reculé d'environ 14 % sur la même période.

Workday a ajouté des fonctionnalités d'IA à l'ensemble de sa plateforme pour rester compétitif, notamment avec le lancement en mars de Sana , sa couche d'IA conversationnelle.

Les outils basés sur l'IA de l'entreprise aident les organisations à automatiser des tâches telles que la présélection des candidatures, la planification des entretiens et la rationalisation de la planification des effectifs.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 avril s'est élevé à 2,54 milliards de dollars. Les analystes tablaient en moyenne sur 2,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice par action ajusté de 2,66 dollars a largement dépassé les 2,51 dollars estimés.

“Nous pensons que Workday est relativement à l'abri des bouleversements liés à l'IA grâce à ses 80 millions d'utilisateurs, à son fort taux de fidélisation et à son statut de système de référence”, ont déclaré les analystes de Jefferies.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de Workday est de 10,90, contre 12,80 pour son concurrent Salesforce

CRM.N .

“Alors que certains pensent que l'IA pourrait perturber Workday, je vois les choses différemment: c'est l'occasion pour nous d'être à nouveau un acteur de la disruption, l'IA étant clairement le moteur de cette disruption”, a déclaré le directeur général Aneel Bhusri lors d'une conférence téléphonique post-résultats.