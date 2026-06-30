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Le cours de l'action Unicycive s'effondre après le refus de la FDA américaine d'approuver un médicament contre les maladies rénales
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Unicycive Therapeutics UNCY.O chutent de 37,7% à 4,80 dollars avant l'ouverture du marché

** UNCY indique que la FDA américaine a refusé d’approuver son médicament, le carbonate d’oxylanthanum, destiné à traiter les taux élevés de phosphate chez les patients sous dialyse en raison d’une insuffisance rénale chronique

** La société précise que les préoccupations de l’autorité de santé ne sont pas liées à l’efficacité ou à la sécurité du médicament, mais à des problèmes précédemment identifiés dans un site de fabrication tiers que la FDA n’a pas encore inspecté

** Il s’agit de la deuxième lettre de réponse complète reçue par la société; la première avait été émise l’année dernière concernant les mêmes lacunes de fabrication chez un tiers

** La société poursuit ses discussions avec la FDA concernant l’étiquetage et prévoit de déposer à nouveau sa demande dans les plus brefs délais

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 33,5% depuis le début de l’année

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UNICYCIVE THERAP
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