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Le cours de l'action Travelers progresse alors que son bénéfice trimestriel de base bondit
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juillet - ** L'action de l'assureur IARD Travelers Companies TRV.N progresse d'environ 1% à 340 dollars en pré-ouverture

** Le bénéfice de base de la société au deuxième trimestre a bondi grâce à la baisse des pertes liées aux catastrophes et à la solidité des revenus d'investissement

** Le bénéfice trimestriel de base par action s'élève à 10,04 dollars, en hausse de 44%

** La société fait état de pertes liées aux catastrophes naturelles de 518 millions de dollars avant impôts, contre 927 millions de dollars un an plus tôt

** Revenus nets des placements à 1,07 milliard de dollars, en hausse de 13,6% par rapport à l'année précédente

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 16% depuis le début de l'année

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