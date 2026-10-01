Le cours de l'action Synopsys s'envole grâce à des perspectives de croissance solides et à des accords conclus avec OpenAI et AWS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Synopsys SNPS.O a bondi de 10 % jeudi après que le fabricant de logiciels de conception de puces a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations des analystes et dévoilé des accords avec OpenAI et Amazon Web Services.

Lors de sa journée des investisseurs organisée mercredi à New York, la société a présenté ses perspectives de croissance à long terme, soulignant la demande croissante pour ses outils, alors que les investissements massifs dans l’IA entraînent une complexité croissante dans la conception des puces.

Voici quelques détails:

* La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 11,10 milliards et 11,20 milliards de dollars pour l’exercice se terminant le 31 octobre 2027, soit un montant supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 10,81 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Ses prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 2027, comprises entre 19,04 et 19,12 dollars, dépassent également l'estimation de 17,81 dollars.

* La société prévoit de racheter environ 1 milliard de dollars d’actions au cours des prochains mois.

* Synopsys vise également une croissance annuelle composée de son chiffre d’affaires d’environ 15 % entre les exercices 2026 et 2030, ainsi qu’une marge opérationnelle ajustée d’environ 50 % d’ici l’exercice 2030.

* “La journée des investisseurs 2026 de Synopsys, qui s’est tenue cette nuit, a largement dépassé les attentes du marché”, a indiqué la société de courtage Berenberg dans une note adressée à ses clients.

* Sur les 24 analystes couvrant Synopsys, 22 attribuent à l'entreprise la recommandation “acheter” ou mieux, tandis que deux recommandent de “conserver”, selon les données de LSEG.

* Mercredi, Synopsys a signé un accord de partage des revenus avec OpenAI afin de développer un modèle d’IA pour son activité de puces électroniques.

* AWS d’Amazon.com AMZN.O a également signé un accord pluriannuel d’une valeur de plus d’un milliard de dollars pour obtenir une licence sur la propriété intellectuelle de Synopsys en matière de conception de puces.