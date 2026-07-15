Le cours de l'action SpaceX passe sous le prix de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 juillet - ** L'action de Space Exploration Technologies Corp ( SPCX.O ) a reculé de 2,2 % à 133,14 dollars, passant pour la première fois sous le prix d'introduction en Bourse de 135 dollars depuis son entrée en Bourse spectaculaire il y a un peu plus d'un mois
** Cette baisse marque un revirement par rapport à l'engouement qui a suivi l'introduction en bourse, au cours duquel la valorisation de la société avait brièvement dépassé les 2 100 milliards de dollars, et pourrait mettre à l'épreuve la confiance des investisseurs
** Le titre SPCX se situe désormais à environ 41 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 225,64 dollars, atteint le 16 juin
** Malgré cette récente baisse, 27 analystes sur 32 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « acheter fortement », et l’objectif de cours médian de 227,00 dollars laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 70 % par rapport à son cours actuel
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