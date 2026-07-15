Le cours de l'action SpaceX passe pour la première fois sous son prix d'introduction en bourse, alors que sa forte hausse s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour régulières avec les derniers cours, des données supplémentaires et de nouveaux commentaires)

* Le cours de l'action recule de 1,5 % à 134 dollars, soit un niveau inférieur au prix d'introduction en bourse de 135 dollars

* Les analystes s'attendent à ce que les premiers résultats post-introduction en bourse soient publiés au cours de la première semaine d'août

* L'expiration prochaine de la période de blocage pourrait accentuer la pression à la vente de la part des salariés et des premiers investisseurs

* Le pic atteint le mois dernier a brièvement éclipsé Microsoft et Amazon malgré des fondamentaux plus faibles

par Niket Nishant, Johann M Cherian et Akash Sriram

Mercredi, l'action SpaceX est passée pour la première fois sous son prix d'introduction en bourse , un peu plus d'un mois après que l'entreprise, spécialisée dans les fusées et l'IA, a réalisé la plus grande introduction en bourse de l'histoire et fait d'Elon Musk le premier "trillionnaire" au monde. L'action SPCX.O a reculé de 1,5 % à 134 dollars, passant sous le prix d'introduction de 135 dollars et bien en dessous du plus haut atteint le mois dernier qui a brièvement propulsé la capitalisation boursière de l'entreprise au-dessus de celles des géants de la Silicon Valley que sont Microsoft

MSFT.O et Amazon AMZN.O , des sociétés affichant une plus longue expérience en bourse et des résultats financiers plus solides. Si cette baisse se confirme, les investisseurs ayant acheté des actions SpaceX au prix de l’introduction en bourse se retrouveront pour la première fois avec des pertes comptables. C’est le dernier rappel en date que l’enthousiasme de Wall Street peut s’éteindre rapidement, même pour une entreprise dont les ambitions gigantesques et le soutien de Musk lui ont brièvement permis d’atteindre une valorisation supérieure à 2.600 milliards de dollars le mois dernier, contre 1.750 milliards de dollars mercredi après-midi. “Je pense que le problème évident, c’est qu’il y a beaucoup de gens qui détiennent des actions et que certains d’entre eux, voire un bon nombre d’entre eux, souhaitent se dégager de liquidités, ce qui exerce essentiellement une forte pression sur le titre”, a déclaré Justus Parmar, directeur général de Fortuna Investments, un investisseur de SpaceX. “On en voit probablement déjà un peu les effets et, au cours de l’année, on en verra davantage.” Ce revirement de SpaceX reflète en partie les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses en intelligence artificielle financées par l’endettement, ainsi que les répercussions que pourraient avoir d’éventuelles hausses des taux de la Réserve fédérale sur les valorisations déjà tendues du secteur technologique. SpaceX s’est tourné vers le marché obligataire le mois dernier pour lever 25 milliards de dollars, devenant ainsi le dernier géant technologique en date à émettre des obligations afin de développer une infrastructure technologique coûteuse dont les perspectives de rentabilité font l’objet d’un vif débat à Wall Street. Le recul du titre “semble résulter à la fois de prises de bénéfices, d’une réévaluation de sa valorisation et du dénouement de positions extrêmement optimistes, après l’une des introductions en bourse les plus attendues de ces dernières années”, a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Il n’est pas rare qu’une action tombe en dessous de son prix d’introduction en bourse, en particulier en période de tensions généralisées sur les marchés. Toutefois, cette baissepourrait donner du poids aux détracteurs qui ont fait valoir que la valorisation de SpaceX était exagérée, étant donné que l’entreprise a enregistré une perte de 4,9 milliards de dollars l’année dernière et que bon nombre de ses ambitions n’ont pas encore fait leurs preuves. “Rien ces derniers temps n’est venu rappeler aux investisseurs certains des catalyseurs qui les avaient poussés à acheter SpaceX”, a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers. “Le fait qu’une action ait chuté de quelques dollars en dessous de son prix d’introduction en bourse n’est pas en soi une tragédie, mais SpaceX fait l’objet d’une attention particulière et joue un rôle important dans le psychisme des investisseurs.”

L’intégration du titre dans des indices , tels que le Nasdaq 100 .NDX , très orienté vers les technologies, n’a pas inversé la tendance baissière. Les actions de SpaceX ont chuté d’environ 13 % depuis leur intégration dans le Nasdaq 100. L’attention des investisseurs se portera désormais sur les premiers résultats de la société après son introduction en bourse. Les analystes s’attendent à ce que la publication de ces résultats ait lieu au cours de la première semaine d’août. Après cette publication, la première phase de la période de blocage liée à l’introduction en bourse devrait prendre fin, permettant ainsi aux employés éligibles et à certains actionnaires de la première heure de commencer à vendre une partie de leurs participations, un événement qui, selon les analystes, pourrait peser davantage sur le titre. Les investisseurs suivent également de près le 13e vol d’essai de Starship , car la réussite du développement de cette fusée est essentielle pour réduire les coûts de lancement et permettre la réalisation de nombreux projets à long terme parmi les plus ambitieux de l’entreprise, notamment les centres de données orbitaux et les missions lunaires. “Nous n’en sommes vraiment qu’à environ 30 jours de cette expérience, c’est encore très précoce”, a déclaré Justus Parmar. “ L’essentiel, c’est qu’Elon ait obtenu ses 85 milliards de dollars pour faire passer SpaceX au niveau supérieur de croissance; il faudra de nombreuses années pour voir comment cela se concrétisera. Pas en 30 jours de cotation.”