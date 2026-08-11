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Le cours de l'action Sea progresse grâce à un chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 15:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

11 août - ** Les actions de Sea ( SE.N ), propriétaire de Shopee, progressent de 10,8% à 127,25 dollars

** SE annonce un chiffre d'affaires de 7,79 milliards de dollars pour le deuxième trimestre clos le 30 juin , dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes qui s'élevaient à 7,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** “Nos investissements ont permis à Shopee et à Monee de continuer à renforcer leur position de leader sur le marché tout en améliorant leur pénétration auprès des utilisateurs”,déclare le directeur général Forrest Li

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 10 % depuis le début de l'année

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