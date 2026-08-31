Le cours de l'action SAIC s'envole après la révision à la hausse des prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** L'action de Science Applications International Corp SAIC.O progresse d'environ 9% à 137,02 dollars en pré-ouverture, après que la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027

** La société table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,2 et 7,3 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 7,0 à 7,2 milliards de dollars.

** Le BPA ajusté pour l'exercice 2027 devrait se situer entre 10,65 et 10,75 dollars, contre un objectif précédent compris entre 9,90 et 10,10 dollars

** Cet intégrateur technologique, qui compte notamment le gouvernement américain parmi ses clients, annonce un chiffre d'affaires de 1,88 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,77 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel de 3,01 dollars a également dépassé les prévisions de 2,31 dollars

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse d'environ 25% depuis le début de l'année