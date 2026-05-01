Le cours de l'action Roblox s'effondre alors que la révision à la baisse des prévisions laisse entrevoir que les mesures de sécurité pèsent sur la croissance du nombre d'utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version visant à supprimer le texte superflu dans le troisième point)

* Une plateforme de jeux vidéo met en garde contre des « frictions à court terme » liées à des changements de produits

* Les analystes soulignent la concurrence croissante des concurrents

* Les actions chutent de 19 %

par Harshita Mary Varghese

Vendredi, l'action Roblox RBLX.N a plongé à son plus bas niveau depuis 18 mois après que la société a revu à la baisse ses prévisions annuelles de réservations, suscitant des inquiétudes quant au fait que de nouvelles mesures de sécurité pourraient freiner la croissance du nombre d'utilisateurs pendant plusieurs trimestres.

La plateforme de jeux vidéo a mis en garde contre des « frictions à court terme persistantes » liées aux changements apportés aux produits, notamment les comptes basés sur l'âge, la vérification de l'âge et le renforcement de la surveillance des contenus, qui ont restreint la communication et ralenti l'acquisition d'utilisateurs.

La société table désormais sur des réservations annuelles comprises entre 7,33 milliards (XX,XX milliards d'euros) et 7,6 milliards de dollars, contre une fourchette de 8,28 milliards (XX,XX milliards d'euros) à 8,55 milliards de dollars prévue précédemment.

Les réservations nettes proviennent des achats en jeu de la monnaie virtuelle de Roblox, le "Robux".

"L'ampleur de la révision à la baisse des prévisions suggère une visibilité limitée, ce qui nous empêche de croire que ces prévisions sont prudentes", ont déclaré les analystes de Jefferies.

L'action Roblox a chuté de 19 % à 45,07 dollars, la société étant sur le point de perdre plus de 7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars sur sa capitalisation boursière de 39,55 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars si les pertes se confirment. Le titre a chuté d'environ 32 % cette année après avoir enregistré une hausse de 40 % l'année dernière.

La plateforme sort d’une année 2025 solide, portée par des révisions à la hausse des prévisions et des succès viraux qui ont entraîné une forte augmentation de l’engagement, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens dépassant les 100 millions .

Ces changements apportés au produit font suite à de multiples enquêtes menées sur Roblox concernant la sécurité des enfants et les contenus préjudiciables, notamment des inquiétudes liées à des interactions inappropriées et aux risques d'exposition pour les jeunes utilisateurs.

La dépendance de Roblox vis-à-vis du contenu généré par les utilisateurs rend la mise en place de mesures de protection plus complexe et plus coûteuse. D'autres plateformes de jeux, dont la base d'utilisateurs est plus âgée, subissent moins de pression pour mettre en œuvre des mesures similaires.

La direction de l'entreprise a prédit jeudi que sa technologie de vérification de l'âge serait adoptée par d'autres acteurs dans les "domaines du jeu vidéo, des réseaux sociaux et des chatbots IA", laissant présager des changements à l'échelle du secteur.

Meta META.O est confrontée à des préoccupations similaires en matière de sécurité des enfants, qui ont déclenché des enquêtes judiciaires et des interdictions sur plusieurs marchés.

Les analystes ont également souligné la concurrence croissante que Roblox subit de la part de Fortnite et la sortie prévue en novembre de "Grand Theft Auto VI" de Take-Two Interactive TTWO.O , qui pourrait générer des milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de revenus.

"Tout succès obtenu avant la sortie de GTA VI de TTWO pourrait être effacé après la sortie de GTA VI et entraîner ainsi de nouveaux vents contraires pour la croissance des réservations en 2027", a déclaré Wyatt Swanson, analyste chez D.A. Davidson.

Le jeu multijoueur "Fortnite" a fait son retour sur l'App Store de Google GOOGL.O dans le monde entier en mars, mettant fin à un différend de longue date entre Epic Games et la société.