Le cours de l'action Roblox chute après la publication de prévisions décevantes concernant le chiffre d'affaires du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action de la plateforme de jeux Roblox RBLX.N recule de près de 16% à 40,84 dollars en pré-ouverture

** La société a annoncé jeudi une baisse plus forte que prévu de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, la tendance vers des jeux moins générateurs de dépenses et les nouvelles mesures de sécurité pesant sur les achats intégrés

** Selon Piper Sandler, le manque à gagner de la société s’explique par deux facteurs: les succès viraux très rentables de 2025 ont atteint leur maturité et ont été remplacés par du contenu « evergreen » moins rentable, tandis qu’une modification de l’algorithme de découverte a réorienté la stratégie vers la fidélisation à long terme plutôt que vers la monétisation à court terme

** Piper Sandler indique que les initiatives de Roblox en matière de sécurité interviennent alors que la société est confrontée à des comparaisons difficiles d’une année sur l’autre et au lancement imminent de GTA 6, ce qui complique la tâche de la direction pour améliorer le sentiment des investisseurs

** Le cabinet prévoit un chiffre d’affaires au troisième trimestre compris entre 1,58 et 1,65 milliard de dollars, contre des estimations de 1,77 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Trente-sept analystes attribuent en moyenne la recommandation « acheter » au titre; le cours-cible médian s’établit à 60 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait reculé d’environ 40% depuis le début de l’année