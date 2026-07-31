Le cours de l'action Rivian progresse grâce à un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au deuxième trimestre et à des prévisions de livraisons revues à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action du constructeur de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O progresse de 4,28% à 17,55 dollars en pré-ouverture, après que le constructeur a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre et relevé ses prévisions de livraisons pour l'ensemble de l'année

** Jeudi, RIVN a annoncé un chiffre d’affaires de 1,66 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1,51 milliard de dollars selon LSEG, grâce à l’optimisme suscité par son SUV R2 à prix réduit et à la croissance de son activité logicielle

** RIVN a affiché une perte ajustée de 46 cents par action, inférieure aux prévisions, et a revu à la hausse ses prévisions de livraisons pour l'ensemble de l'exercice, les portant à 65.000-70.000 véhicules contre 62.000-67.000 précédemment

** Les logiciels de conduite autonome et les technologies électroniques embarquées de RIVN pourraient constituer des moteurs de rentabilité clés à long terme; l’entreprise prévoit que les logiciels et les services contribueront à terme à environ deux tiers de ses bénéfices, selon les analystes de Morningstar

** Sur 28 courtiers, 15 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 8 "conserver" et 5 "vendre" ou moins; le cours cible médian s’établit à 18,47 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 14,6% depuis le début de l'année