Le cours de l'action Orchestra BioMed recule après le lancement de son offre publique de vente d'actions

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5 novembre - ** L'action d'Orchestra BioMed Holdings OBIO.O a reculé de 9,1 % à 5,11 dollars après la clôture de la Bourse, suite à l'annonce d'une offre publique de vente d'actions prévue

** OBIO, société basée à New Hope, en Pennsylvanie, lance une offre publique de vente d’actions ; le montant de l’opération n’a pas été divulgué

** Piper Sandler et TD Cowen sont les co-chefs de file de l'opération

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer sa thérapie de modulation de l’intervalle auriculo-ventriculaire (AVIM) destinée au traitement de l’hypertension, ainsi que son ballon Virtue Sirolimus AngioInfusion (SAB) destiné au traitement des maladies artérielles athéroscléreuses

** Jeudi, l’action OBIO a clôturé en baisse de 6,3 % à 5,62 $. Le titre a progressé d’environ 35 % au cours des trois derniers mois

** La société compte environ 61,45 millions d’actions en circulation au 4 novembre, selon le prospectus , ce qui correspond à une capitalisation boursière d’environ 345 millions de dollars

** Les sept analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes; le cours-cible médian est de 11 dollars, selon LSEG