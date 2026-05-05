Le cours de l'action Onsemi chute après la publication des résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action du fabricant de puces Onsemi ON.O recule de 4,3 % à 97,59 $ en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 1,51 milliard de dollars, dépassant les estimations mais en baisse de 1 % par rapport au trimestre précédent

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 1,54 et 1,64 milliard de dollars, contre des estimations de 1,53 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** La demande s'améliore indéniablement, mais la progression limitée des marges freine le titre - TD Cowen

** "Les éléments sont réunis, mais Onsemi a besoin de plusieurs trimestres de croissance solide > saisonnière, accompagnée d'une amélioration des marges, pour regagner la confiance des investisseurs" - TD Cowen

** 16 des 35 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, 19 "conserver"; le cours cible médian est de 90 $ - données compilées par LSEG

** Le titre a progressé d'environ 88,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 22 % pour l'indice S&P 500 des semi-conducteurs .SPLRCELCS