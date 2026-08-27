Le cours de l'action Nvidia rebondit après une brève baisse à l'annonce des résultats ; l'engouement pour l'IA ne faiblit pas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Entièrement révisé, inclut les prévisions de croissance pour 2028 et actualise le cours de l'action)

* Les résultats et les perspectives de Nvidia ont dépassé les attentes

* Le marché a d'abord réagi avec indifférence

* Le cours de l’action s’est redressé après que le directeur général Jensen Huang a déclaré que l’IA avait atteint un point d’inflexion

par Lewis Krauskopf et Laura Matthews

Les investisseursde Nvidia NVDA.O ont vécu des moments de forte volatilité après la clôture du marché mercredi, l'action ayant bondi après une brève baisse suite à la publication des résultats trimestriels de la société, ce qui souligne les attentes élevées de Wall Street envers son concepteur de puces d'IA préféré.

Nvidia a largement dépassé les estimations consensuelles concernant ses résultats du deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions pour le troisième trimestre. Le chiffre d’affaires lié aux centres de données au deuxième trimestre a bondi de 117% par rapport à l’année précédente pour atteindre 89 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, et la société a indiqué que son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre, pour l’ensemble de l’entreprise basée à Santa Clara, en Californie, devrait avoisiner les 108 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. Les adeptes de la société y ont vu une nouvelle bonne nouvelle pour le secteur de l’IA. Mais dans un premier temps, cela n’a pas suffi après une longue série de hausses pour Nvidia et les autres valeurs technologiques à très forte capitalisation. L’action a ouvert en baisse après la clôture et est restée pratiquement inchangée en fin de séance, au cours des 40 minutes qui ont suivi la publication du rapport. Le moral s’est amélioré lors de la conférence téléphonique de l’entreprise. Le directeur général Jensen Huang et d’autres dirigeants ont déclaré que la société s’attendait à ce que son chiffre d’affaires pour l’exercice 2028 augmente de 70 %, développant ainsi son affirmation selon laquelle l’IA avait atteint un point d’inflexion. Le titre Nvidia a progressé de 4,2% dans un volume d’échanges soutenu de plus de 50 millions d’actions, selon les données de LSEG.

« Il est difficile de ne pas qualifier ce rapport d’exceptionnel », a déclaré Seth Hickle, directeur des investissements chez Mindset Wealth Management, qui détient à la fois des actions Nvidia et des options de vente lui conférant le droit, mais non l’obligation, de vendre des actions à un certain prix avant une date déterminée.

LE CHEF DE FILE DE L’IA TIENT SES PROMESSES

Les résultats de Nvidia, l’une des entreprises les plus valorisées au monde, sont considérés comme un indicateur clé du marché de l’IA, car ses puces équipent la plupart des grands centres de données et des modèles d’IA avancés à l’échelle mondiale. Des entreprises telles que Microsoft MSFT.O et Meta Platforms

META.O — deux des plus gros clients de Nvidia — ont récemment renforcé les prévisions selon lesquelles les géants de la tech dépenseraient plus de 730 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en infrastructures d’IA cette année. Cette somme sans précédent représente une forte augmentation par rapport aux 400 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars dépensés l’année dernière.

Nvidia a été l’une des valeurs les plus fiables de la Silicon Valley ces dernières années et le titre emblématique du marché haussier porté par l’IA qui a débuté il y a près de quatre ans. L’action Nvidia a bondi de quelque 1.700% au cours de cette période, le géant des semi-conducteurs devenant ainsi la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière. Cette année, cependant, la performance de son titre a été éclipsée par celle d’autres fabricants de puces qui semblent bénéficier du développement massif des centres de données dédiés à l’IA, tandis que les investisseurs s’inquiètent de plus en plus des implications des mesures de financement prises par de nombreuses grandes entreprises. L’action Nvidia affiche une hausse de plus de 12% depuis le début de l’année, ce qui est inférieur à la progression de plus de 60% enregistrée par l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , mais Nvidia reste un indicateur de référence pour le secteur de l’IA.

La pression qui pèse sur de nombreuses entreprises de premier plan du secteur de l’IA découle des inquiétudes suscitées par les « transactions circulaires », dans lesquelles des fabricants de produits d’IA agissent en tant que bailleurs de fonds d’autres entreprises. Les sceptiques avertissent que cette pratique pourrait gonfler artificiellement la demande, fausser les signaux économiques généraux et accroître le risque d’un repli brutal du marché.

Nvidia a déclaré mercredi après-midi que son exposition brute maximale au titre de l’ensemble des accords de garantie « land, power and shell » s’élevait à 3,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, soit une fraction de son chiffre d’affaires trimestriel.

UNE BONNE NOUVELLE POUR LES ADEPTES DE L'IA

« C’est une nouvelle positive pour le secteur de l’IA », a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l’Indiana, qui détient des actions Nvidia.

« Quant à savoir comment cela se répercutera sur les valeurs liées à l’IA, c’est plus difficile à dire, car le marché est actuellement en pleine rotation: cette rotation va-t-elle se poursuivre ou va-t-elle relancer ces valeurs? », a ajouté Carlson. « Je ne sais pas si cela suffira, mais en ce qui concerne le concept d’IA ou la thèse d’investissement, je pense que cela reste solide. » Le marché a connu plusieurs cycles d’engouement pour Nvidia. À l’approche de la publication des résultats de mercredi, Nvidia avait dépassé les estimations des analystes pendant huit trimestres consécutifs. Les options du fabricant de puces anticipaient une variation de 5,4% dans un sens ou dans l’autre à l’ouverture des marchés jeudi , soit une variation inférieure aux 6,5% anticipés avant la publication de ses résultats en mai.

« Nvidia s’échangeant dans les limites de la variation implicite du marché, le marché des options a vu juste pour l’instant », a déclaré Hickle. « Le défi pour Nvidia n’est plus de publier de bons résultats, mais de faire mieux que les excellents résultats auxquels les investisseurs s’attendent déjà. Dans ce cas, dépasser les estimations de Wall Street est presque le prix à payer pour rester dans la course. »