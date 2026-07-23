Le cours de l'action Moncler recule en raison d'une évolution morose des ventes au détail au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Citi, mise à jour du titre)

23 juillet - ** L'action de l'italien Moncler MONC.MI recule de 7 % après la publication de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre , globalement conforme aux attentes mais en recul sur le canal de vente directe aux consommateurs

** Le chiffre d’affaires du groupe italien de vêtements d’extérieur de luxe a progressé de 5 % à taux directeur constants au deuxième trimestre, la hausse des ventes en Asie de sa marque phare éponyme ayant compensé la faiblesse observée en Europe, où les dépenses touristiques ont ralenti

** La société de courtage RBC estime que le marché pourrait s’interroger sur le ralentissement des ventes directes aux consommateurs de Moncler au deuxième trimestre, même si elle souligne que ce trimestre correspond à une période saisonnièrement faible pour la marque

** J.P. Morgan fait état d’un deuxième trimestre « atone », les ventes au détail de Moncler s’étant révélées inférieures aux prévisions récemment revues à la baisse – en hausse de 3 % contre un consensus de 5 % – « pénalisées par une faible affluence touristique et par des clients reportant leurs achats à l’approche de la saison »

** Jefferies a abaissé son objectif de cours à 53 € (et 60,55 $) depuis 60 €, invoquant également un deuxième trimestre marqué par des effets saisonniers, le solide trimestre précédent permettant toutefois d’afficher un premier semestre « conforme aux attentes »

** Cependant, Citi note que la tendance plus modérée du deuxième trimestre n’aura « pas beaucoup d’importance si la marque conserve sa puissance habituelle pour la saison hivernale au quatrième trimestre »

** En tenant compte de la baisse de jeudi, le titre a reculé d’environ 13 % depuis le début de l’année​

(1 dollar = 0,8753 euro)