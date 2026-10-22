Le cours de l'action Meta recule, tandis que les primes d'assurance contre le défaut de paiement atteignent un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture générale)

par Prathik Jayaprakash et Aditya Soni

L'action de Meta Platforms META.O a chuté de plus de 7 % jeudi, les investisseurs ayant mal accueilli une nouvelle révision à la hausse des prévisions de dépenses annuelles consacrées à l'IA ainsi qu'un projet d'émission d'actions pour financer ces dépenses.

Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement de la dette du géant des réseaux sociaux a également atteint un niveau record, signe que les craintes liées au coût de la course à l'IA se propageaient aux marchés du crédit.

Cette vague de ventes s'est produite malgré des résultats supérieurs aux attentes et des prévisions solides, soulignant le malaise croissant des investisseurs face aux dépenses en IA qui poussent des entreprises technologiques, historiquement riches en liquidités, à s'endetter. Ces dépenses ont également conduit le propriétaire d'Instagram et de Facebook à enregistrer sa première consommation de trésorerie depuis plus d'une décennie.

Les investisseurs sont déjà sur les nerfs ce mois-ci face à l'endettement croissant lié à l'IA, se débarrassant des actions de néoclouds tels que CoreWeave CRWV.O et Nebius, qui dépensent plusieurs fois leur chiffre d'affaires dans des centres de données pour honorer un carnet de commandes en pleine expansion.

Selon les experts, cette frénésie d'emprunts rend les entreprises d'IA vulnérables à toute chute brutale de la demande, tout en les accablant de puces qui se déprécient en cinq ou six ans, ce qui les oblige à engager une nouvelle vague de dépenses pour rester compétitives.

Mercredi, Meta a relevé de 5 milliards de dollars la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement , la portant à une fourchette comprise entre 135 et 145 milliards de dollars .

Ces dépenses serviraient à financer le plan ambitieux de l'entreprise visant à placer son agent viral « Muse » au cœur de la stratégie d'IA de Meta et à transformer une technologie qui a surtout séduit les entreprises automatisant le codage en une source de revenus destinée aux consommateurs.

Pour aider à financer cette initiative, Meta va créer une nouvelle catégorie d'actions sans droit de vote, appelée « Classe C ». L'entreprise a déclaré qu'elle pourrait lever des centaines de milliards de dollars sur plusieurs années pour financer des investissements dans l'IA, des acquisitions et la rémunération de ses employés, les émissions devant débuter dès l'automne 2026.

Le dossier précise également que ces émissions ont permis d'éviter un financement par emprunt, susceptible de nuire aux notations de crédit de Meta.

Jeudi, les swaps de défaut de crédit à cinq ans de Meta s'échangeaient à un niveau record de 114,79 points de base.

Cependant, Shay Boloor, stratège en chef des marchés chez Futurum Equities, a déclaré que cette évolution n'était pas nécessairement le signe d'une détérioration des fondamentaux.

La flambée des spreads des CDS “pourrait être davantage liée à la couverture par les banques de leur exposition au financement massif par emprunt de Meta dans le domaine de l'IA qu'au risque réel de défaut”, a-t-il déclaré.

À la clôture de mercredi, l'action avait progressé de plus de 5 % depuis le début de l'année. Si les pertes actuelles se confirment, Meta devrait perdre environ 114 milliards de dollars de capitalisation boursière.