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Le cours de l'action Mattel recule alors qu'un investisseur réclame une révision stratégique
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 16:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Neil J Kanatt

L'action Mattel MAT.O a chuté d'environ 3 % mardi après que l'investisseur Ariel Investments a exhorté le fabricant de jouets à explorer des alternatives stratégiques, notamment une vente, une fusion ou une cession d'actifs majeure.

Cette initiative vient s'ajouter à la pression croissante qui pèse sur Mattel, qui a annoncé la semaine dernière le départ de son directeur général, Yvon Kreiz , la société suscitant depuis un regain d'intérêt en vue d'un rachat.

Voici plus de détails:

* Ariel, qui détient une participation de 5,4 %, a déclaré dans une lettre que les actions de Mattel restaient nettement sous-évaluées et que son portefeuille pourrait intéresser d’autres fabricants de jouets, des sociétés de divertissement et des fonds d’investissement privés.

* La semaine dernière, Authentic Brands, dont le portefeuille comprend Reebok, Brooks Brothers et Guess, a contacté Mattel au sujet d’une acquisition potentielle valorisant la société à environ 6 milliards de dollars, voire plus, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

* C’est la deuxième fois cette année qu’un investisseur fait pression pour une révision stratégique. En mai, l’investisseur Southeastern Asset Management avait exhorté la société à évaluer différentes options, notamment une privatisation ou une vente à Hasbro HAS.O ou à une entreprise du secteur des médias.

* Mattel, qui a subi ces dernières années la pression d’une demande de jouets en baisse et de coûts liés à la hausse des droits de douane, a déclaré qu’elle “tiendrait compte des points de vue exprimés dans la lettre d’Ariel Investments” tout en “agissant dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires”.

* “Le débat porte de plus en plus sur la question de savoir si les marques de Mattel ont plus de valeur au sein de Mattel ou entre les mains d’un tiers. Les investisseurs voudront des preuves que la société dans son ensemble vaut plus que la somme de ses parties”, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

* Mattel, dont l’action cote actuellement à 15,65 dollars, affiche un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 10,45, contre 14,35 pour Hasbro, selon les données compilées par LSEG.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

HASBRO INC
91,5650 USD NASDAQ -0,88%
MATTEL
15,8500 USD NASDAQ -1,25%
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