Le cours de l'action Lululemon s'effondre en raison des risques liés à une restructuration prolongée sous la direction de la nouvelle directrice générale

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(Réécriture intégrale, ajout de commentaires d'analystes, mise à jour des cours boursiers)

par Neil J Kanatt et Juveria Tabassum

L'action Lululemon Athletica a chuté d'environ 20 % vendredi, les investisseurs évaluant les chances d'une restructuration de longue haleine pour l'entreprise sous la houlette de sa nouvelle directrice générale, Heidi O'Neill, après que la société eut revu à la baisse pour la deuxième fois ses prévisions annuelles .

La marque d’athleisure, synonyme de ses pantalons de yoga extensibles, peine à endiguer l’érosion de ses marges ainsi que la détérioration de l’image de marque. Elle tente également de se remettre de ses erreurs de merchandising, d’une dépendance excessive aux promotions et de la perte de parts de marché au profit de nouveaux concurrents.

Au moins douze sociétés de courtage ont abaissé vendredi leurs objectifs de cours pour Lululemon LULU.O . Les analystes estiment que l’entreprise conserve une structure de coûts conçue pour la croissance malgré un recul des ventes, la surface de vente ayant augmenté de 11 % au deuxième trimestre.

Le chiffre d’affaires dans les Amériques, le principal marché de Lululemon, a reculé de 8 % au cours du trimestre, contre une hausse de 1 % un an plus tôt, tandis que celui de la Chine a baissé de 2 % après avoir progressé de 24 % l’année précédente.

« Je pense que l’expansion du réseau de magasins va ralentir », a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar, ajoutant qu’il fallait s’attendre à des réductions de coûts, à des changements au sein de la direction et à un éventuel « réalignement » opérationnel.

Lululemon doit reconquérir les clients perdus au profit de concurrents tels que Skims et Alo Yoga grâce à une offre de produits adaptée, a précisé Swartz. Heidi O’Neill doit également se prononcer sur l’avenir de certaines catégories, comme les chaussures, qui présentent un potentiel mais ne semblent pas avoir réussi à s’imposer, a-t-elle ajouté.

UN RETOUR À LA NORMALE DIFFICILE

Ces résultats décevants et la révision à la baisse des prévisions devraient « déstabiliser considérablement » même les investisseurs à long terme dans le titre, a indiqué Brian Nagel, analyste chez Oppenheimer Research, dans une note, ajoutant que les investisseurs devraient attendre le plan de redressement initial de Heidi O’Neill.

L’action de la société s’échangeait à environ 100 dollars en début de séance, soit un niveau proche de celui de 2018. Si les pertes se confirment, Lululemon perdrait environ 2,5 milliards de dollars en capitalisation boursière, ce qui aggraverait la baisse de l’action depuis le début de l’année pour la porter à environ 41,5%.

« Lulu est une marque puissante, mais qui s’est trop dispersée », a déclaré Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim. L’entreprise doit revenir à ce qui faisait la particularité de la marque, même si cela s’avère difficile, a-t-il ajouté, car pour plaire à un large public, il faut parfois s’éloigner de ce qui la rendait si unique.

L’entreprise a également imputé la faiblesse de ses résultats en Chine à la polémique suscitée par une campagne marketing menée sur la Grande Muraille de Chine, qui mettait en scène un tambour taiko japonais; toutefois, les analystes s’attendent à ce que les ventes continuent de baisser dans un contexte de ralentissement économique et de concurrence accrue.

Les actions de Lululemon se négociaient à environ 11,50 fois les bénéfices prévisionnels, contre 20,76 pour ses concurrents Nike NKE.N et 13,41 pour Adidas ADSGn.DE .