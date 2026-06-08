Le cours de l'action Lilly s'envole, les analystes estimant que les données sur le retatrutide devraient renforcer l'entreprise sur le marché de l'obésité

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L'action d'Eli Lilly LLY.N a bondi de 4 % avant l'ouverture de la Bourse lundi, portée par de nouvelles données convaincantes concernant son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide. Les analystes et les investisseurs s'attendent en effet à ce que ce produit renforce la position dominante du laboratoire pharmaceutique sur le marché en plein essor des traitements amaigrissants.

Lilly a présenté les données complètes de deux essais sur le retatrutide, l'un chez des patients atteints de diabète de type 2 non traités auparavant et l'autre chez des patients obèses, lors du congrès de l'American Diabetes Association à La Nouvelle-Orléans.

Les investisseurs ont été particulièrement encouragés par les résultats obtenus avec la dose la plus faible de 4 mg de retatrutide, qui a entraîné une perte de poids d'environ 19 %, comparable à celle obtenue avec la dose la plus élevée du Zepbound, le traitement phare actuel.

La tolérance était globalement similaire, avec des taux d'arrêt du traitement comparables et des niveaux de vomissements relativement faibles.

Toutefois, les effets secondaires ont augmenté à des doses plus élevées.

“Les données d’efficacité de la dose de 4 mg de retatrutide sont suffisamment convaincantes pour que l’on ne puisse écarter son positionnement en première intention”, ont déclaré les analystes de Citi dans une note, ajoutant que cela positionne le médicament comme “la prochaine étape pour les patients qui ont épuisé l’efficacité du tirzepatide de Lilly”.

Les laboratoires pharmaceutiques présents sur le marché de l'obésité se livrent une concurrence de plus en plus vive sur la tolérance, cherchant à concilier des résultats solides avec moins d'effets secondaires et un dosage plus simple afin de favoriser une adoption plus large.

L'action Lilly a progressé de 5,2 % depuis le début de l'année, après une forte hausse en 2025. En revanche, son principal concurrent, Novo Nordisk NOVOb.CO , a enregistré une baisse d'environ 15 % depuis le début de l'année.

“LLY dispose des atouts nécessaires pour relever encore le niveau des soins dans le domaine de l’obésité, et nous pensons que la société va, à long terme, renforcer encore sa position de leader sur le marché des incrétines et de l’obésité, qui pèse plus de 200 milliards de dollars”, a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan.

Lilly a également présenté des données supplémentaires sur d'autres candidats, notamment son comprimé amaigrissant déjà approuvé et un autre produit injectable expérimental, l'eloralintide.

Trung Huynh, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que la richesse du portefeuille de Lilly dans le domaine de l'obésité “soulignait le renforcement de son leadership plutôt qu'un rétrécissement de l'écart avec ses concurrents”.