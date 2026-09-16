Le cours de l'action J.B. Hunt s'effondre alors que la hausse des coûts de transport routier incite le directeur financier à mettre en garde contre une éventuelle baisse des bénéfices

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(Actualisation: évolution du cours de l'action J.B. Hunt à l'ouverture du marché au paragraphe 1; ajout de l'évolution du cours des actions d'autres entreprises de transport routier au paragraphe 3)

L'action de J.B. Hunt Transport Services JBHT.O a chutéde 11 % mercredi après que le directeur financier de la société de transport routier a annoncé une baisse de 5 % à 10 % de son bénéfice au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.

La hausse des tarifs de transport, qui s'explique notamment par l'augmentation des prix du diesel et des salaires des chauffeurs à l'approche de la haute saison des fêtes, a considérablement alourdi les coûts de l'entreprise, a déclaré mardi le directeur financier Brad Delco lors de la conférence Morgan Stanley Laguna en Californie.

Les actions d’autres entreprises de transport routier ont reculé de 0,6 % à 3 %, Expeditors International of Washington

EXPD.N enregistrant la plus faible baisse et Knight-Swift

KNX.N la plus forte.

Voici plus de détails:

* J.B. Hunt tire environ 50 % de son chiffre d’affaires trimestriel du segment intermodal, dans lequel les marchandises sont acheminées via au moins deux modes de transport.

* Cependant, un décalage de deux trimestres entre l’évolution des prix du transport intermodal et celle des coûts a empêché l’entreprise de faire face à la hausse des dépenses dans son activité de transport routier.

* Les analystes de Baird ont déclaré que cet avertissement montrait que l’entreprise avait été “plus lente qu’elle n’aurait dû l’être” à augmenter ses tarifs, tout en étant “trop dépendante” de la réduction des coûts d’exploitation.

* L’entreprise prévoit environ 25 millions de dollars de coûts supplémentaires liés au recrutement de chauffeurs au troisième trimestre, par rapport au deuxième trimestre, tandis que les coûts de carburant devraient augmenter d’au moins 10 millions de dollars.

* Cette année, les entreprises de transport ont lutté contre la hausse des prix du carburant, alimentée par la guerre en Iran, en répercutant ces coûts sous forme de surcoûts sur leurs clients.

* Le secteur a également été confronté à une grave pénurie de chauffeurs qualifiés suite à la décision de Washington d’interdire aux non-citoyens de demander un permis de conduire professionnel.