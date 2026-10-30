Le cours de l'action Intel s'effondre après la clôture, pénalisé par des problèmes d'approvisionnement en puces et une forte consommation de trésorerie

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(Mise à jour des cours boursiers, ajout d'une citation d'analyste, ajout de détails issus de la conférence téléphonique, mise à jour du titre)

* Prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre comprises entre 15 et 16 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes (17,07 milliards de dollars)

* Intel indique que le ralentissement du marché des PC se poursuivra au moins jusqu’au premier semestre de l’année prochaine

* L'explosion de l'usine entraînera une perte de 600 millions de dollars de chiffre d'affaires sur deux trimestres, selon le directeur financier

par Anhata Rooprai et Max A. Cherney

Jeudi, après la clôture de la Bourse, l’action Intel INTC.O a plongé de 23 % après que le fabricant de puces a averti qu’il allait brûler des liquidités cette année en raison du marché des PC en perte de vitesse, de goulots d’étranglement dans la fabrication et de dépenses importantes liées à l’expansion de la production.

À l’instar de nombreuses autres grandes entreprises technologiques, Intel a massivement investi dans la production, mais s’est heurté à des perturbations d’approvisionnement qui ont limité sa capacité à tirer parti de la demande croissante de puces pour centres de données. Pour aggraver cette pression, les coûts des PC sont en hausse en raison de la flambée des prix de la mémoire, ce qui a pesé sur la demande.

Cette faiblesse de la demande pourrait persister tout au long du premier semestre 2027, a averti Intel jeudi, qui a également prévu un chiffre d’affaires pour le trimestre de décembre inférieur aux attentes du marché.

Intel s’attend à ce que la terrible explosion survenue en octobre dans son usine en Israël entraîne une perte de chiffre d’affaires d’environ 600 millions de dollars sur deux trimestres et réduise les livraisons de puces pour serveurs d’IA destinées aux clients du cloud, a déclaré Intel à Reuters lors d’un entretien.

« Je suis déçu que nous n’ayons pas été en mesure de répondre à la forte demande des clients au cours de ce trimestre », a déclaré Lip-Bu Tan, directeur général d’Intel, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. « Nous sommes confrontés à des défis à court terme, notamment des pénuries d’approvisionnement au niveau de la production, la crise sans précédent des mémoires et le ralentissement de la demande de PC qui en résulte. »

Ces perspectives moroses ont eu des répercussions sur l’ensemble du secteur des puces électroniques. Les actions cotées aux États-Unis de Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O , AMD

AMD.O , Micron MU.O , Qualcomm QCOM.O et Arm Holdings

ARM.O ont chuté de 1 % à 6 % lors des négociations après clôture.

Si l'action Intel venait à perdre 23 % lors de la séance régulière de vendredi, la société perdrait plus de 112 milliards de dollars en capitalisation boursière. L'action Intel a plus que doublé cette année.

« Je pense que nous sommes entrés dans la saison des résultats alors que le marché était d'humeur pessimiste. Aucun résultat n'est assez bon, et les mauvais résultats sont sanctionnés plus sévèrement », a déclaré Jay Goldberg, analyste chez Seaport Research Partners.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires lié aux puces pour PC recule dans la fourchette moyenne de 20 % au quatrième trimestre, après une baisse de 5 % au troisième trimestre, à 8,10 milliards de dollars.

Intel prévoit un chiffre d’affaires compris entre 15 et 16 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 17,07 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté devrait s’établir à 25 centimes par action, bien en deçà des estimations de 43 centimes.

UNE EXPLOSION DANS UNE USINE RÉDUIT LA CAPACITÉ DE PRODUCTION

L'explosion survenue en octobre dans l'usine d'Intel à Kiryat Gat, en Israël, a fait deux morts et un blessé grave, selon les médias. Le directeur financier, David Zinsner, a déclaré qu'Intel prévoyait de relancer la production sur ce site d'ici la fin de la semaine, après deux semaines d'arrêt.

L'usine de Kiryat Gat produit principalement des puces destinées aux centres de données, en utilisant le procédé de fabrication en 10 nanomètres de l'entreprise.

Intel a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre d’environ 300 millions de dollars et a réduit ses prévisions de marge brute d’environ 200 points de base, a déclaré M. Zinsner à Reuters. Il s’attend à un impact similaire au premier trimestre.

Intel est en train de déterminer quelles plaquettes peuvent être récupérées pour être utilisées et vendues après l’explosion. « Nous devrons voir s’il y a des répercussions qui vont au-delà de cela », a déclaré M. Zinsner.

«L’explosion à Kiryat Gat, l’un des principaux sites de production d’Intel, est regrettable et a réduit la capacité de production d’Intel», a déclaré Hendi Susanto, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

PLANS DE REDRESSEMENT

M. Tan dirige le redressement de l’entreprise depuis qu’elle a été devancée par Nvidia, dont les processeurs graphiques dominent le boom de l’IA. L’activité de fabrication sous contrat, ou « fonderie », d’Intel constitue un élément clé de sa stratégie.

Lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs, M. Zinsner a indiqué qu’Intel ne s’attendait pas à dégager un flux de trésorerie positif cette année, compte tenu de l’augmentation de ses capacités de production. Il a précisé que l’entreprise était en bonne voie pour consacrer 20 milliards de dollars à des investissements cette année et que ces dépenses augmenteraient fortement en 2027, à mesure qu’Intel se doterait de nouveaux outils de fabrication de puces.

M. Zinsner a également indiqué que les coûts liés à la technologie 18A, utilisée pour fabriquer les puces « Panther Lake » de l’entreprise, ont baissé de 40 % depuis le premier trimestre, ce qui devrait contribuer à améliorer les marges de l’entreprise à plus long terme.

Pour le troisième trimestre clos le 26 septembre, le chiffre d’affaires a progressé de 21 % pour atteindre 16,51 milliards de dollars, conformément aux estimations. Le bénéfice ajusté s’est établi à 52 centimes par action, dépassant les estimations de 40 centimes.