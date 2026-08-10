Le cours de l'action Intel recule après l'annonce d'un projet de cession d'actions d'une valeur de 15 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** L'action d'Intel INTC.O recule de 3,2% à 98,52 dollars en pré-ouverture après l'annonce d'une émission d'actions de 15 milliards de dollars

** INTC prévoit d'utiliser le produit de cette émission à des fins générales, notamment pour financer ses dépenses d'investissement et son fonds de roulement

** Cette émission vise à permettre à Intel de saisir davantage d’opportunités de croissance à l’avenir – INTC

** “Les clients continuent de signaler un environnement de demande solide et durable, porté par des investissements sans précédent dans le calcul pour l’IA. Les progrès réalisés dans des domaines émergents, notamment l’IA physique, les puces sur mesure, les techniques d’encapsulation avancées et les plaquettes externes, représentent d’importantes opportunités de croissance pour Intel”, a déclaré la société

** J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup Global Markets agissent en tant que co-chefs de file de l’opération

** INTC compte 5 milliards d’actions en circulation pour une capitalisation boursière de 512,7 milliards de dollars, selon LSEG

** Sur 49 courtiers, 14 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 33 “conserver” et 2 “vendre”; l'objectif de cours médian est de 110 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action INTC affichait une hausse de 175,5% depuis le début de l’année