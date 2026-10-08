 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cours de l'action Henry Schein recule après la nomination d'un nouveau directeur financier
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 13:39

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** L'action du distributeur de produits dentaires Henry Schein HSIC.O recule de 2 % à 82 dollars avant l'ouverture du marché

** Ronald South, qui occupait le poste de directeur financier depuis quatre ans, va prendre les fonctions de conseiller principal

** Emmanuel Caprais deviendra directeur financier à compter du 4 novembre

** M. Caprais occupait auparavant le poste de directeur financier chez ITT, un groupe industriel mondial

** Ce changement intervient environ sept mois après que Frederick Lowery a succédé à Stanley Bergman au poste de directeur général, ce dernier ayant dirigé l'entreprise pendant 35 ans

** Sur 18 courtiers, 9 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 8 “conserver” et 1 “vendre”; objectif de cours médian: 96 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 10,69 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

HENRY SCHEIN
83,6600 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 749,49 -0,25%
Pétrole Brent
104,14 +2,91%
HAFFNER ENERGY
0,687 -6,28%
2CRSI
23,94 -4,47%
TOTALENERGIES
77,66 +2,97%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank