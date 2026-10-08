Le cours de l'action Henry Schein recule après la nomination d'un nouveau directeur financier

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8 octobre - ** L'action du distributeur de produits dentaires Henry Schein HSIC.O recule de 2 % à 82 dollars avant l'ouverture du marché

** Ronald South, qui occupait le poste de directeur financier depuis quatre ans, va prendre les fonctions de conseiller principal

** Emmanuel Caprais deviendra directeur financier à compter du 4 novembre

** M. Caprais occupait auparavant le poste de directeur financier chez ITT, un groupe industriel mondial

** Ce changement intervient environ sept mois après que Frederick Lowery a succédé à Stanley Bergman au poste de directeur général, ce dernier ayant dirigé l'entreprise pendant 35 ans

** Sur 18 courtiers, 9 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 8 “conserver” et 1 “vendre”; objectif de cours médian: 96 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 10,69 % depuis le début de l’année