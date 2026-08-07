Le cours de l'action FIGS s'envole après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de la marque de vêtements médicaux FIGS FIGS.N bondissent de 27,2 % à 14,30 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé un chiffre d'affaires de 196,6 millions de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 185,9 millions de dollars

** FIGS a également revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026 et table sur une hausse de son chiffre d'affaires net d'environ 20 % par rapport à 2025

** Sept des onze courtiers recommandent de « conserver » le titre; leur objectif de cours médian s’établit à 18,50 dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la clôture d'hier, le titre a reculé de 1 %